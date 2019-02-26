У Києві через снігопад, який почався зранку, утворилася велика кількість заторів.

Сьогодні через сильний снігопад у Києві утворилися великі затори.

Найбільші затори на лівому березі утворилися на вулиці Центральній, Харківському шосе, проспекті Бажана, проспекті Соборності.

Також затори спостерігаються на вулиці Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, вулиці Велика Васильківська, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги.

Ускладнений рух поблизу станцій метро Шулявська, Політехнічний інститут, Голосіївська, Житомирська, Святошин, Нивки, Осокорки і Славутич.

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Проблеми з рухом транспорту також спостерігаються на мосту Патона, Дарницькому мосту та Північному мосту.

До слова, у Лас-Вегасі (США) вперше за 10 років почався сильний снігопад.