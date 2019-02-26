26 лютого в Україні відзначають ініційований суспільством День опору Криму російської окупації.

Сьогодні Україна відзначає День опору Криму російської окупації, введення якого запропонувала громадськість.

26 лютого 2014 року жителі Криму вийшли до будівлі Верховної Ради автономної республіки для того, щоб підтримати територіальну цілісність України.

В цей день в країні проводяться акції, ходи, форуми та дискусії на підтримку жителів Криму.

Крім того, 26-27 лютого участь в міжнародному форумі Окупований Крим: 5 років опору візьмуть участь президент Петро Порошенко і спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

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До слова, президент Петро Порошенко заявив, що в окупованому Криму знаходиться 32,5 тис. російських військових і сотні одиниць військової техніки.