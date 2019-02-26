PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Україна відзначає День опору Криму російській окупації/

Україна відзначає День опору Криму російській окупації

26 лютого в Україні відзначають ініційований суспільством День опору Криму російської окупації.

Україна відзначає День опору Криму російській окупації

Сьогодні Україна відзначає День опору Криму російської окупації, введення якого запропонувала громадськість.

26 лютого 2014 року жителі Криму вийшли до будівлі Верховної Ради автономної республіки для того, щоб підтримати територіальну цілісність України.

В цей день в країні проводяться акції, ходи, форуми та дискусії на підтримку жителів Криму.

Крім того, 26-27 лютого участь в міжнародному форумі Окупований Крим: 5 років опору візьмуть участь президент Петро Порошенко і спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Читайте: Анексія Криму: підсумки п’ятирічної окупації

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що в окупованому Криму знаходиться 32,5 тис. російських військових і сотні одиниць військової техніки.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У МінТОТ нова заступниця міністра. Її мати за рік розбагатіла на мільйони
Злили себе самі: реакція на слова учасниць відбору на Євробачення Anna Maria про Крим
ФСБ затримала в Криму 18-річного українця
У Євпаторії п’яний лікар підстрелив колегу під час нічного чергування
ЗСУ провели навчання біля окупованого Криму
ПВК Вагнера набирає людей в Криму для відправки в Судан – СБУ
Майданчик для ракет РФ: Порошенко розповів, скільки військових і техніки у Криму
Анексія Криму: підсумки п’ятирічної окупації
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка