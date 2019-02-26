Президент Петро Порошенко підписав закон, що забороняє присутність в Україні російських спостерігачів на виборах у березні.

Президент Петро Порошенко підписав закон, що забороняє присутність в Україні російських спостерігачів на виборах. Закон № 9524 опублікований на сайті Верховної Ради.

26 лютого закон повернуто з підписом президента і він набуде чинності наступного дня після публікації в офіційній пресі.

Згідно з документом, спостерігачами на президентських, парламентських і місцевих виборах не можуть бути громадяни Росії.

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Також спостерігачами не можуть бути громадяни, участь у процесі спостереження яких ініціювала РФ.

Зазначається, що закон був розроблений з метою мінімізації ризиків і загроз втручання Росії у вибори в Україні.

За даними СБУ, РФ готує “безпрецедентне втручання у вибори в Україні” і витратить на роботу своїх спецслужб близько $350 млн.

Нагадаємо, 7 лютого Рада прийняла закон, яким заборонила громадянам РФ та особам, які пропонує російська сторона, бути офіційними спостерігачами на виборах в Україні. За проголосували 232 депутати.

Фото: president.gov.ua