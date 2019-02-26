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Факти / Україна

Власникам картки киянина продаватимуть соцхліб зі знижкою 20-70% – КМДА

У Києві у березні запрацюють 150 кіосків для продажу соціального хліба зі знижками.

Власникам картки киянина продаватимуть соцхліб зі знижкою 20-70% – КМДА

У березні 2019 року 150 кіосків Київхлібу почнуть продавати хліб зі знижкою у 20-70% для власників картки киянина, повідомляє прес-служба КМДА.

Відповідний Меморандум підписала КМДА та ПрАТ Київхліб у грудні 2018 року. Згідно з ним власники картки киянина поділені на 5 категорій, кожна з якої має свою знижку.

Власники картки киянина, які не мають пільг, зможуть купувати соціальні сорти хліба зі знижкою 20%.

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Ідентифікація категорії буде здійснюватися за допомогою встановлених терміналів АТ Ощадбанк шляхом зчитування інформації з електронних карток покупців.

– Один власник картки киянина зможе придбати зі знижкою 1 одиницю продукції в день на вибір: батон Фірмовий 0,5 кг, хліб Фірмовий український 0,95 кг або хліб пшеничний Фірмовий 0,65 кг, – повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, такі заходи потрібні для уникнення можливості будь-яких спекуляцій із використанням картки щодо скуповування виробів великими партіями.

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Власникам картки киянина продаватимуть соцхліб зі знижкою 20-70% – КМДА / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, як робити покупки без шкоди для здоров’я.

Фото: Dreamstime.com

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