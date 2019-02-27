PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кернес обматюкав екс-депутата на сесії Харківської міськради (18+)

Сьогодні на сесії Харківської міськради сталася перепалка між мером міста Геннадієм Кернесом і екс-депутатом Дмитром Мариніним, який виступив проти підвищення тарифів на проїзд.

Геннадій Кернес

Кернес допустив нецензурні вирази на адресу Мариніна, про що свідчать відеокадри, вирізані Accidents news з трансляції засідання сесії на TriolanLive.

– Послухай ти, негідник, ти не вмієш розмовляти з людьми…Виведи свою групу людей звідси! І досить тут взагалі нам вказувати. Хто ти такий? Ти, кнопка, б***ь!, – сказав мер Харкова.

Читайте: До прибуття поїзда: в метро Києва встановлять табло зворотного відліку часу

Нагадаємо, 20 лютого у Харкові активісти зібралися біля метро і вимагали виконати рішення суду щодо зниження вартості проїзду. Наразі ціна на проїзд у метро Харкова становить 8 гривень, а в трамваях і тролейбусах – 6 гривень.

Фото: city.kharkov.ua

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Справа харківських канібалів: батькові з сином зачитали обвинувачення
Бізнес виступив проти автоматичної індексації тарифів на залізничні перевезення – глава асоціації
Акція проти підвищення цін на проїзд у Харкові: активісти підпалили сміттєвий бак
Розбита голова і забої: в Харкові з автобуса на ходу випав чоловік
У Харкові суд скасував підвищення тарифів на проїзд, чиновники його не виконали
3 300 грн за 68 кв: кияни скаржаться на захмарні платіжки за тепло
Депутати зустрілися в Харкові з інтелектуальною елітою країни – Грановський
Масштабна ДТП під Харковом: на слизькій дорозі перекинулися три авто
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка