Сьогодні на сесії Харківської міськради сталася перепалка між мером міста Геннадієм Кернесом і екс-депутатом Дмитром Мариніним, який виступив проти підвищення тарифів на проїзд.

Кернес допустив нецензурні вирази на адресу Мариніна, про що свідчать відеокадри, вирізані Accidents news з трансляції засідання сесії на TriolanLive.

– Послухай ти, негідник, ти не вмієш розмовляти з людьми…Виведи свою групу людей звідси! І досить тут взагалі нам вказувати. Хто ти такий? Ти, кнопка, б***ь!, – сказав мер Харкова.

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Нагадаємо, 20 лютого у Харкові активісти зібралися біля метро і вимагали виконати рішення суду щодо зниження вартості проїзду. Наразі ціна на проїзд у метро Харкова становить 8 гривень, а в трамваях і тролейбусах – 6 гривень.

Фото: city.kharkov.ua