Скасування Конституційним судом України статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення відкриває чиновникам можливості для зловживань та надає індульгенцію на вчинення корупційних злочинів.

Так у Національному антикорупційному бюро прокоментували визнання неконституційною статті про незаконне збагачення.

– Відтепер мільйонні статки, отримані з джерел, законність яких не доведена, в Україні не вважаються карним злочином, – наголошують в НАБУ.

Більш того, це рішення у відомстві вважають “політично вмотивованим”.

У НАБУ зазначають, що тепер усі 65 кримінальних проваджень щодо незаконного збагачення на загальну суму понад півмільярда гривень будуть закриті.

– Переконані, що такий перебіг подій не відповідає суспільним інтересам та вимогам очищення влади від корупції. Прийняте рішення Конституційного Суду – це крок назад у антикорупційній боротьбі України, – йдеться в заяві.

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Сьогодні Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, за якою притягували до відповідальності за незаконне збагачення.

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