Трьох військовослужбовців поранено за минулу добу, одного – від початку поточної доби.
Трьох українських військовослужбовців поранено за минулу добу в результаті обстрілів з боку бойовиків на Донбасі. Ще один боєць отримав поранення від початку поточної доби.
Українська розвідка повідомляє, що ворог також зазнав втрат – 9 поранених.
Загалом НВФ 11 разів відкривали вогонь, повідомляє прес-центр штабу ООС.
Силами ворога були обстріляні такі населені пункти: Верхньоторецьке, Лебединське, Новолуганське, Попасна, Хутір Вольний, Малинове, Лобачова, Кримське.
При цьому бойовики застосували озброєння бойових машин піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
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Як повідомлялося, у Генштабі заявили про створення планів протидії спецпідрозділам РФ на Донбасі.