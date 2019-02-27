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На Донбасі поранено чотирьох українських військових

Трьох військовослужбовців поранено за минулу добу, одного – від початку поточної доби.

На Донбасі поранено чотирьох українських військових

Трьох українських військовослужбовців поранено за минулу добу в результаті обстрілів з боку бойовиків на Донбасі. Ще один боєць отримав поранення від початку поточної доби.

Українська розвідка повідомляє, що ворог також зазнав втрат – 9 поранених.

Загалом НВФ 11 разів відкривали вогонь, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Силами ворога були обстріляні такі населені пункти: Верхньоторецьке, Лебединське, Новолуганське, Попасна, Хутір Вольний, Малинове, Лобачова, Кримське.

При цьому бойовики застосували озброєння бойових машин піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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Як повідомлялося, у Генштабі заявили про створення планів протидії спецпідрозділам РФ на Донбасі.

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