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НАБУ почало розслідування розкрадань в оборонній сфері

НАБУ внесло відомості до ЕРДР і почало досудове розслідування щодо відомостей у розслідуванні про розкрадання в оборонній сфері України.

НАБУ

Національне антикорупційне бюро почало досудове розслідування щодо присвоєння, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, повідомляє прес-служба НАБУ.

– За результатами аналізу відомостей журналістського розслідування про факти корупції в оборонній сфері встановлено, що частина описаних подій вже досліджується в рамках досудових розслідувань, що здійснюються детективами Національного бюро, – йдеться в повідомленні.

У НАБУ також додали, що інші факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах, внесені до ЕРДР.

Читайте: Розкрадання в оборонці: Порошенко відреагував на скандал

Розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 Ст. 191 КК України.

До слова, Ст. 191 КК України передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років без права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, членів РНБО і Укроборонпрому звинувачують у масштабних розкраданнях при закупівлях в армії.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про розкрадання в оборонці.

ФотоНАБУ

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