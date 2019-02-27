Народного депутата з фракції Батьківщина Валерія Дубіля викликали на допит у Державне бюро розслідувань у справі про підкуп виборців.

Дубіль може прийти на допит у ДБР завтра, 28 лютого, тільки за власним бажанням, оскільки не позбавлений депутатської недоторканності, повідомив на брифінгу генпрокурор Юрій Луценко, передає 112 Україна.

За його словами, у справі йдеться про сотні мільйонів гривень.

– До народного депутата Дубіля претензії є, адже саме він, за наявними у нас доказами, у тому числі аудіо, записаним законним способом СБУ, координував і організовував оплату технологів, у тому числі з РФ, які організовували сітку для виборів, а вона фінансувалася поза виборчим фондом, – зазначив Луценко.

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Раніше Факти ICTV писали, що підкуп в Україні починається з суми, яка становить приблизно 60 грн.

Фото: Валерій Дубіль