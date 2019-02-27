Площа ландшафтного заказника Осокорківські луки становитиме 148 га.

У Дарницькому районі Києві на території площею 148 га південніше від озера Тягле і вулиці Колекторної влада хоче створити ландшафтний заказник Осокорківські луки.

Таке рішення було прийнято комісією на засіданні КМДА.

У Київраді пояснили, що територія, яку планують взяти під охорону, розташована уздовж Дніпровського екологічного коридору і населена багатьма рослинами і тваринами, які знаходяться на межі вимирання. Також рішення влади допоможе зберегти цінні природні комплекси водно-болотних угідь.













Осокорківські луки: в Києві створять ландшафтний заказник на 150 га / 3 фотографии

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Чиновники наголосили, що землі, які повинні стати ландшафтним заказником, є комунальною власністю Києва.

Нагадаємо, в минулому році комісія КМДА вирішила оголосити ландшафтним заказником місцевого значення Труханів острів.

Фото: КМДА