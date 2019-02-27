Активісти кількох різних організацій з Ірпеня під Києвом пікетували в столиці будівлю Київської облдержадміністрації, а також Київську обласну прокуратуру.

Близько 250 учасників акції вимагали від обласної влади припинити підтримку незаконної хаотичної забудови міста, а також притягнути до відповідальності причетних до неї місцевих чиновників, повідомляють Українські новини.

Зокрема, голову обласної поліції Дмитра Ценова. До протестувальників приєднався народний депутат Павло Кишкар.

Учасники акції тримали в руках плакати Вимагаємо зупинити беззаконня в Ірпені, В Приірпінні б’ють активістів і палять їхні автомобілі, Ценова у відставку, Банда Карплюка знищує Ірпінь, Карплюк і Ценов = Ірпінське Чикаго, Карплюк знищує ліси і заплаву Ірпеня, Терещук, коли вибори в Ірпені .

Організатори пікету зазначають, що своїми діями хочуть привернути увагу обласної влади до проблематики міста.

– В Ірпені ні для кого не секрет, що за незаконною хаотичною забудовою стоїть колишній мер Володимир Карплюк, якому по суті підзвітні більшість забудовників. А кримінальні справи, порушені за фактом незаконного виділення землі, знищення зелених зон, порушень екологічного законодавства і схем по мінімізації оподаткування – не рухаються. Оскільки глава Київської облполіції Ценов активно підтримує Карплюка і його команду, і очевидно – не безоплатно, – зазначив правозахисник і депутат міськради Ірпеня Лаврентій Кухалейшвілі.

Він активно виступав проти забудови заплави річки Ірпінь, після однієї з акцій невідомі спалили його автомобіль, Кухалейшвілі звинувачує у цьому Карплюка і його оточення.













Пікет під КиївОДА: жителі Ірпеня вимагали відставки глави облполіції Ценова і перевиборів / 3 фотографии

Юрист Сергій Гапон, який представляє інтереси активістів, що захищають Ірпінь від забудови, додав, що серед вимог учасників акції було також проведення дострокових виборів мера і міської ради в Ірпені.

– Після незаконного прийняття міськрадою оновленого генерального плану міста до 2025 року, низка депутатів ініціювали проект постанови Верховної ради щодо проведення дострокових виборів. Мер Карплюк подав у відставку ще 2 серпня 2018 року, весь цей час незаконно суміщаючи повноваження в. о. міського голови і секретаря міськради, містом формально керує його соратниця Анастасія Попсуй. Доки в місті немає легітимної влади, депутати дозволяють собі фактично безкарно його розкрадати, – зазначив він.

До слова, під час акції проти підвищення цін у громадському транспорті у Харкові мітингувальники підпалили сміттєвий бак.