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Факти / Україна

Скандал з розкраданнями в оборонці: двох глав держпідприємств відсторонили

Укроборонпром прийняв рішення відсторонити від посади двох глав оборонних підприємств на час проведення розслідування.

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В Укроборонпромі вирішили відсторонити від виконання обов’язків директора держпідприємства Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. А. Морозова Олексія Бабича та директора держпідприємства Ізюмський приладобудівний завод Сергія Філоненка, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами директора Укроборонпрому Павла Букіна, відповідне рішення було прийнято для того, аби забезпечити належні умови розслідування правоохоронними органами.

Його ініціювали після того, як команда BIHUS.info опублікувала журналістське розслідування, в якому йдеться про розкрадання в оборонному секторі.

У ньому звинувачують керівництво Укроборонпрому та одного з членів РНБО.

Читайте: Скандал з розкраданнями в оборонці: все, що потрібно знати

Нагадаємо, НАБУ почало досудове розслідування щодо розкрадання в оборонній сфері країни.

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