Ставки на вибори президента України набирають популярності. Як влаштоване букмекерські залаштунки, де вони беруть інформацію і на скільки точні їхні прогнози – в матеріалі Фактів ICTV.

Ставки на вибори президента 2019 стали популярними серед українців, стверджують букмекери.

Ми звикли, що букмекери займаються ставками на спорт. Це дійсно левова частка їх роботи. Та останнім часом на рівні зі спортивними ставками, вони приймають і ставки на політичні, культурні та економічні події.

Приміром, у провідних букмекерських конторах України сьогодні можна зробити ставки на результати виборів президента, Євробачення, виборів у США у 2020 році і навіть на кінцівку серіалу Гра Престолів.

Як працює ринок ставок?

Щоб зрозуміти скільки можна виграти, якщо ваша ставка “спрацює”, треба дивитись на коефіцієнт. Чим він вищій, тим більше грошей можна отримати у разі перемоги вашого кандидата. Однак, чим вищій коефіцієнт, тим за версією букмекерів, нижчий і шанс цього кандидата перемогти.

Приміром, коефіцієнт на деяких кандидатів сьогодні складає і 275.0 і 1001.0 – це означає, що поставивши 10 грн, можна отримати або 2 750 грн, або 10 010 грн. Однак рейтинг цих кандидатів настільки низький, що в їх перемогу не вірять.

Точність букмекерських ставок

Точність букмекерських котирувань спрогнозувати неможливо.

Вибори в США у 2016 році спричинили суспільний резонанс, в тому числі і у світі букмекерів. Їх назвали найрейтинговішою неспортивною подією в історії.

Букмекерські контори ставили на перемогу Гіларі Клінтон – її коефіцієнт був в середньому 1.5, в той час як на перемогу Дональда Трампа – 4.1. З загальної кількості поставлених грошей в середньому 75-80% були на Клінтон. Та соціологи передбачали її перемогу.

Так само сталось і з Brexit Великої Британії у 2016 році. Букмекери вважали, що країна залишиться у ЄС. На те, що Велика Британія покине ЄС, букмекери давали 4 до 1. У підсумку за результатами референдуму 51,9% людей висловились за вихід із ЄС. Та меншість, яка ставила на непередбачувану подію, отримала виплати у чотириразовому розмірі. Загальна сума виплат тоді сягнула 100 млн фунтів.

А от під час виборів у Франції у 2017 році прогнози справдились. Коефіцієнт виграшу Еммануеля Макрона складав 1.3. Соціологи прогнозували Макрону 62% підтримки у другому турі, а Марі Ле Пен, його головній конкурентці – 38%. Причому у букмекерів її шанси виграти були ще менші – її коефіцієнт склав 7.0.

В Україні під час виборів 2010 року букмекери майже в рівній вірогідності оцінювали шанси Віктора Януковича і Юлії Тимошенко, надаючи незначну фору першому. До речі, і тут соціологи тоді теж вважали Януковича переможцем. Так і сталось – він обійшов Тимошенко на 3,5%.

За рідкісними виключеннями соціологічні опитування йдуть поряд з котируваннями букмекерів. Не завжди вони виправдовують себе, однак очевидно, що останні орієнтуються на дані соціологів.

Де беруть інформацію букмекери?

Цьогорічні вибори – явище іншого характеру. Сьогоднішня кількість соцопитувань вражає. Згідно з їх результатами переможцем ставали як мінімум всі з першої п’ятірки кандидатів. Поміж них складно визначити яким опитуванням вірити, а які працюють на замовлення.

Зрозуміло одне – дані соціологів та дані букмекерів сьогодні різняться. Так, у більшості популярних букмекерських конторах лідером президентських перегонів є Петро Порошенко.

На що спираються букмекери, коли формують коефіцієнти? Першочергові котирування складаються з комплексного аналізу багатьох факторів. Для того, аби виставити коефіцієнт букмекери аналізують соціологічні опитування, базуються на думки авторитетних осіб та на власному досвіді, розповіли Фактам ICTV джерела.

Найскладніше в роботі – це видати перші котирування. Потім же букмекерські контори корегують дані в залежності від популярності кандидата – чим більше на нього ставлять грошей, тим менший в нього коефіцієнт. Тому вони називають свій рейтинг найбільш чесною соціологією.

– Люди допомагають зрозуміти, кого ми переоцінили, а кого недооцінили. Люди роблять ставки, підкріплюючи свою думку грошима. Те, що виходить у підсумку, можна вважати чесним соцопитуванням, – розповідає нам букмекер.

Однак і тут сліпо вірити рейтингам не слід. Переважна більшість людей, що роблять онлайн-ставки – молодь. Зазвичай на виборах переважно голосують люди старшого віку.

При чому букмекери зазначають, що цьогорічні вибори спричинили справжній ажіотаж. Люди ставлять все – від мінімально допустимих сум до максимальних. Іноді навіть на всіх кандидатів відразу.

Як свідчить практика, букмекери можуть помилятись. Їх прогнози не завжди точні. Як і прогнози соціологів. Інтерпретувати їх потрібно обережно, аналізуючи ситуацію самостійно і спираючись на власні спостереження.

А ви робили свої ставки на вибори президента України?

Фото: Dreamstime

Ященко Лілія