Засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську сьогодні фактично було зірвано базарними тітками від ОРДЛО, функція яких – озвучувати темники Кремля.

Про це повідомила представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко у Facebook.

За її словами, представники РФ та ОРДЛО знову в категоричній формі відмовилися від усіх пропозицій щодо передачі росіянам 25 засуджених громадян в обмін на політв‘язнів Кремля, а також помилування 72 сепаратистів в обмін на 19 українських заручників.

– Вони влаштували огидну істерику, як тільки українські представники заявили вимогу про негайне звільнення військовополонених моряків, – розповіла вона, зазначивши, що представниця ОРДЛО “не дипломатично, базарно, в образливій і некоректній формі спробувала робити заяви на адресу України”.

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Тому українська делегація висловила рішучий протест й залишила залу засідань.

Нагадаємо, дипломати ЄС дійшли згоди щодо введення санкцій проти Росії через її агресію в Азовському морі. Вони мають заморозити активи вісьмох осіб, причетних до затримання моряків.

Фото: УНІАН