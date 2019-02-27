Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Вашингтон продовжить підтримувати Україну.

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що Україна не втратить підтримку Вашингтона після президентських і парламентських виборів, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, США залишаться партнером України у проведенні реформ.

– Ви їх (Реформи – Ред.) визначаєте і проводите, а ми стоятимемо поруч і під час виборів і після виборів, – сказав Волкер.

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Спецпредставник Держдепартаменту США додав, що президентські і парламентські вибори повинні бути відкритими та демократичними.

До слова, нові санкції США щодо РФ запропонували ввести проти російського кораблебудівного сектора.