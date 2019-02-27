У Києві на вулиці Ярославській демонтовано 145 незаконних рекламних засобів.

Про це повідомив начальник Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов.

Відтак на вул. Ярославській демонтовано 26 банерів; 82 вивіски; 3 електронні табло; 25 кронштейнів; 8 тимчасових виносних спеціальних конструкцій; 1 холдер.

– Порядок розміщення вивісок у місті діє вже майже два роки, тому в підприємців був час привести всі свої рекламні конструкції до ладу. Тим паче, минулого року ми запустили онлайн-сервіс оформлення вивісок. Цей механізм розроблений для того, щоб кожен підприємець міг зекономити свій час та просто, сидячи вдома, відправити заявку у режимі онлайн. У свою чергу, робочий орган протягом 10 робочих днів приймає рішення про відповідність чи невідповідність вивіски встановленим вимогам й інформує заявника, – зазначив Олександр Смирнов.

Подати заявку можна за посиланням. Вхід до системи здійснюється за допомогою особистого ЕЦП (електронний цифровий підпис).

Олександр Смирнов також наголосив, що принцип роботи той самий, що і при звичайному поданні заяв. Власне, підприємець залишає заяву про розміщення вивіски та пакет необхідних документів тільки вже в електронному вигляді, а поїздка до дозвільного центру не є обов’язковою.

Ресурс дозволяє відстежувати статус заявки. Після перевірки Управлінням відповідності поданої заяви усім чинним вимогам приймається рішення про відповідність або невідповідність вивіски вимогам Порядку розміщення вивісок у місті Києві та надсилається повідомлення. Якщо вивіска не відповідає вимогам Порядку розміщення вивісок, у повідомленні чітко зазначаються невідповідності та строки щодо їх усунення.

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– Ще раз наголошую: цей ресурс дозволяє подати заявку саме на встановлення вивісок. Інші рекламні конструкції будуть опрацьовуватися у звичайному режимі, – додав Олександр Смирнов.

Також начальник Управління зазначив, що це не перші демонтажі в історичному центрі Києва за останні місяці.

– Нещодавно ми закінчили демонтаж на вул. Пушкінській – 225 рекламних засобів. Також демонтували 180 незаконних рекламних засобів на вул. Прорізна, Ярославів Вал – демонтовано 332 одиниць, а Нижній та Верхній Вали взагалі демонтована 621 рекламна конструкція! Наступна черга за вул. Саксаганського, – додав Олександр Смирнов.

Нагадаємо, раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський повідомив, що упродовж 2018 року у Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.

У 2017 Києві було демонтовано 8 604 рекламні конструкції, серед яких 4 271 одиницю демонтували власники цих конструкцій.

Фото: ostav