У Верховній Раді зареєстрували законопроект про покарання за незаконне збагачення, який сьогодні невідкладно був поданий Петром Порошенком.

Про реєстрацію законопроекту про покарання за незаконне збагачення повідомили на сайті парламенту.

Пропонується доповнити документ статтею 368-5, замість попередньої 368-2. У ній придбання державною особою у власність активів у значному розмірі без законних на те підстав, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також передача таких активів будь-якій іншій особі несе кримінальну відповідальність.

За це загрожує позбавлення волі на строк до 2 років. Також на 3 роки забороняється займати певні посади або займатися певною діяльністю. Передбачена конфіскація майна.

Також передбачається більш сувора відповідальність для осіб, які займають особливо відповідальне положення – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, що Верховна Рада надала Тимчасовій слідчій комісії з розслідування фактів розкрадання в армії право розслідувати справу про зловживання у дежконцерні Укроборонпром.