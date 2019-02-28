Підписання договору гарантії за проектом оновлення тролейбусного парку міста Харкова між Харківською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку відбулося 27 лютого в Харківській міській раді.

Документ підписали Харківський міський голова Геннадій Кернес і керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку по Східній Європі і Кавказу Маттео Патроне.

Геннадій Кернес подякував представникам ЄБРР за величезну роботу і підтримку проектів, спрямованих на модернізацію інфраструктури міста, а також проектів з впровадження новітніх технологій в сфері енергоефективності.

– Готовність ЄБРР системно інвестувати в проекти життєзабезпечення міста – для нас висока оцінка діяльності та головна можливість не зупинятися в розвитку міста. Харків поставив собі за мету провести модернізацію в усіх сферах життя, і підтримка такого авторитетного партнера є дуже важливою для нашого міста на шляху стійкого економічного розвитку і ефективного управління. Я впевнений, що ваш візит до Харкова послужить подальшому зміцненню нашої співпраці, – підкреслив Геннадій Кернес.

За його словами, реалізація проекту з оновлення тролейбусного парку дозволить підвищити комфорт і безпеку перевезень, забезпечити доступність міського транспорту для людей з обмеженими фізичними можливостями, а також скоротити експлуатаційні витрати підприємства і поліпшити екологічну ситуацію в Харкові.

У свою чергу Маттео Патроне зазначив, що Європейський банк реконструкції і розвитку задоволений співпрацею з Харковом і готовий її розвивати.

– Для нас Харків – найважливіше місто в плані співпраці в сфері реалізації муніципальних проектів. Ми дуже задоволені нашими партнерськими відносинами і хочемо вивчити інші сфери діяльності для розширення співпраці. Я вражений успіхами вашого міста, і ми готові продовжити співпрацю і разом з міською владою робити внесок в розвиток Харкова, – сказав Маттео Патроне.

Довідка. У квітні 2017 року Харківська міськрада дала згоду КП Тролейбусне депо № 2 на підписання угоди з ЄБРР в рамках інвестиційного проекту Оновлення тролейбусного парку м. Харків. У вересні 2018 року між КП Тролейбусне депо №2 і ЄБРР було підписано кредитну угоду для оновлення рухомого складу підприємства.

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Пакет фінансування включає кредит ЄБРР в розмірі 8 млн євро і кредит фонду чистих технологій в розмірі 2 млн євро.

Переможцем тендерних торгів оголошено ПАТ Автомобільна компанія Богдан Моторс. Згідно з угодою поставки, всього вартість контракту склала 11,5 млн євро (в т.ч. 1,5 млн євро – кошти міського бюджету).

Зазначимо, Харків співпрацює з ЄБРР з низки інфраструктурних об’єктів, зокрема, з будівництва двох станцій метро Державінська і Одеська, а також закупівлі транспорту, в тому числі нових вагонів для метрополітену. Введення в експлуатацію нових станцій дозволить збільшити протяжність метро на 3,5 км, а пасажиропотік – на 25 тис. осіб на рік.