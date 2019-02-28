PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Геннадій Кернес підписав договір з ЄБРР на закупівлю нових тролейбусів

Підписання договору гарантії за проектом оновлення тролейбусного парку міста Харкова між Харківською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку відбулося 27 лютого в Харківській міській раді.

Геннадій Кернес підписав договір з ЄБРР на закупівлю нових тролейбусів

Документ підписали Харківський міський голова Геннадій Кернес і керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку по Східній Європі і Кавказу Маттео Патроне.

Геннадій Кернес подякував представникам ЄБРР за величезну роботу і підтримку проектів, спрямованих на модернізацію інфраструктури міста, а також проектів з впровадження новітніх технологій в сфері енергоефективності.

– Готовність ЄБРР системно інвестувати в проекти життєзабезпечення міста  – для нас висока оцінка діяльності та головна можливість не зупинятися в розвитку міста. Харків поставив собі за мету провести модернізацію в усіх сферах життя, і підтримка такого авторитетного партнера є дуже важливою для нашого міста на шляху стійкого економічного розвитку і ефективного управління.

Я впевнений, що ваш візит до Харкова послужить подальшому зміцненню нашої співпраці, – підкреслив Геннадій Кернес.

За його словами, реалізація проекту з оновлення тролейбусного парку дозволить підвищити комфорт і безпеку перевезень, забезпечити доступність міського транспорту для людей з обмеженими фізичними можливостями, а також скоротити експлуатаційні витрати підприємства і поліпшити екологічну ситуацію в Харкові.

У свою чергу Маттео Патроне зазначив, що Європейський банк реконструкції і розвитку задоволений співпрацею з Харковом і готовий її розвивати.

– Для нас Харків – найважливіше місто в плані співпраці в сфері реалізації муніципальних проектів. Ми дуже задоволені нашими партнерськими відносинами і хочемо вивчити інші сфери діяльності для розширення співпраці. Я вражений успіхами вашого міста, і ми готові продовжити співпрацю і разом з міською владою робити внесок в розвиток Харкова, – сказав Маттео Патроне.

Довідка. У квітні 2017 року Харківська міськрада дала згоду КП Тролейбусне депо № 2 на підписання угоди з ЄБРР в рамках інвестиційного проекту Оновлення тролейбусного парку м. Харків. У вересні 2018 року між КП Тролейбусне депо №2 і ЄБРР було підписано кредитну угоду для оновлення рухомого складу підприємства.

Читайте: У Харкові суд скасував підвищення тарифів на проїзд, чиновники його не виконали

Пакет фінансування включає кредит ЄБРР в розмірі 8 млн євро і кредит фонду чистих технологій в розмірі 2 млн євро.

Переможцем тендерних торгів оголошено ПАТ Автомобільна компанія Богдан Моторс. Згідно з угодою поставки, всього вартість контракту склала 11,5 млн євро (в т.ч. 1,5 млн євро – кошти міського бюджету).

Зазначимо, Харків співпрацює з ЄБРР з низки інфраструктурних об’єктів, зокрема, з будівництва двох станцій метро Державінська і Одеська, а також закупівлі транспорту, в тому числі нових вагонів для метрополітену. Введення в експлуатацію нових станцій дозволить збільшити протяжність метро на 3,5 км, а пасажиропотік – на 25 тис. осіб на рік.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кернес обматюкав екс-депутата на сесії Харківської міськради (18+)
Справа харківських канібалів: батькові з сином зачитали обвинувачення
Акція проти підвищення цін на проїзд у Харкові: активісти підпалили сміттєвий бак
Розбита голова і забої: в Харкові з автобуса на ходу випав чоловік
У Харкові суд скасував підвищення тарифів на проїзд, чиновники його не виконали
Депутати зустрілися в Харкові з інтелектуальною елітою країни – Грановський
Масштабна ДТП під Харковом: на слизькій дорозі перекинулися три авто
ЄБРР та EU4Business відкривають українським меблярам нові ринки
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка