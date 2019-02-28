Рейс Міжнародних авіаліній України PS392 Делі-Київ, який застряг в аеропорту столиці Індії, повернувся додому.
Про це повідомили у коментарі УНН у прес-службі МАУ.
Там уточнили, що літак з українцями рейсу МАУ PS392, що не міг вилетіти з Делі до Києва через загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією, повернувся вчора о 21.59.
Інших затримок українських рейсів через конфлікт між Пакистаном та Індією не було.
Нагадаємо, вчора, 27 лютого, через загострення протистояння між Пакистаном та Індією повітряний простір над Пакистаном був закритий.
Читайте: Індія і Пакистан на межі війни: що відбувається
Раніше Факти ICTV писали, що між Індією і Пакистаном зав’язався серйозний конфлікт.
Фото: МАУ
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+