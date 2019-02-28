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Конфлікт Індії з Пакистаном: застряглі в Делі українці повернулися до Києва

Рейс Міжнародних авіаліній України PS392 Делі-Київ, який застряг в аеропорту столиці Індії, повернувся додому.

МАУ

Про це повідомили у коментарі УНН у прес-службі МАУ.

Там уточнили, що літак з українцями рейсу МАУ PS392, що не міг вилетіти з Делі до Києва через загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією, повернувся вчора о 21.59.

Інших затримок українських рейсів через конфлікт між Пакистаном та Індією не було.

Нагадаємо, вчора, 27 лютого, через загострення протистояння між Пакистаном та Індією повітряний простір над Пакистаном був закритий.

Читайте: Індія і Пакистан на межі війни: що відбувається

Раніше Факти ICTV писали, що між Індією і Пакистаном зав’язався серйозний конфлікт.

Фото: МАУ

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