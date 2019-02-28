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Лещенко, Заліщук та Найєм виходять з фракції БПП

Народні депутати Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм написали заяви про вихід з фракції партії Блок Петра Порошенка у Верховній Раді.

Лещенко, Заліщук та Найєм виходять з фракції БПП

Нардепи повідомили про своє рішення покинути фракцію БПП у Facebook, розмістивши скан-копії заяв.

– Прошу виключити мене зі складу депутатської фракції Блок Петра Порошенка, – йдеться у заяві Світлана Заліщук від 28 лютого на ім’я керівника фракції Артура Герасимова.

Аналогічні тексти заяв оприлюднили Лещенко і Найєм.

До речі, згідно з п.6 ч.2 ст.81 Конституції України, вищий керівний орган партії може позбавити депутатського мандата нардепа у разі його виходу з фракції.

Фото: Олег Федонюк

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