Народні депутати Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм написали заяви про вихід з фракції партії Блок Петра Порошенка у Верховній Раді.
Нардепи повідомили про своє рішення покинути фракцію БПП у Facebook, розмістивши скан-копії заяв.
– Прошу виключити мене зі складу депутатської фракції Блок Петра Порошенка, – йдеться у заяві Світлана Заліщук від 28 лютого на ім’я керівника фракції Артура Герасимова.
Аналогічні тексти заяв оприлюднили Лещенко і Найєм.
До речі, згідно з п.6 ч.2 ст.81 Конституції України, вищий керівний орган партії може позбавити депутатського мандата нардепа у разі його виходу з фракції.
Фото: Олег Федонюк
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