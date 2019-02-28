Національний банк України випустить пам’ятну монету, присвячену барану.
Національний банк України 14 березня випустить пам’ятну монету, на якій зображений баран. Образ цієї тварини часто використовувався в пам’ятниках різних епох, повідомляє прес-служба НБУ.
Номінал монети становить п’ять гривень.
Вона є продовженням серії Фауна в пам’ятках культури України.
Пам’ятна монета виготовлена зі срібла і важить приблизно 15,5 г. Зображення голови барана на ній позолочене.
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Загальний тираж монети складе 4 тис. штук і сьогодні вона доступна для попереднього замовлення.
До слова, 14 листопада Нацбанк випустив кілька монет шестикутної форми.
Фото: НБУ
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