Національний банк України випустить пам’ятну монету, присвячену барану.

Національний банк України 14 березня випустить пам’ятну монету, на якій зображений баран. Образ цієї тварини часто використовувався в пам’ятниках різних епох, повідомляє прес-служба НБУ.

Номінал монети становить п’ять гривень.

Вона є продовженням серії Фауна в пам’ятках культури України.

Пам’ятна монета виготовлена ​​зі срібла і важить приблизно 15,5 г. Зображення голови барана на ній позолочене.

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Загальний тираж монети складе 4 тис. штук і сьогодні вона доступна для попереднього замовлення.

До слова, 14 листопада Нацбанк випустив кілька монет шестикутної форми.

Фото: НБУ