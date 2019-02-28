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Порошенко вніс у Раду новий законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Петро Порошенко заявив, що подав до Верховної Ради законопроект про покарання за незаконне збагачення.

Порошенко вніс у Раду новий законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Президентський законопроект, який пропонує притягувати до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, внесено до Верховної Ради.

Про проект нового документа, зареєстрованого як невідкладний, повідомив сам Петро Порошенко, пише Інтерфакс-Україна.

Лідер держави підкреслив, що в законопроект внесено поправки, але його принципова позиція залишається в тому, що кримінальне покарання за незаконне збагачення є невідворотним.

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Порошенко також висловив надію, що нардепи “проявлять політичну волю і мужність” та ухвалять проект документа.

Як відомо, Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, за якою притягували до відповідальності за незаконне збагачення.

У Національному антикорупційному бюро України заявили, що через рішення КС будуть закриті 65 кримінальних проваджень, які велися детективами в частині, що стосується незаконного збагачення.

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