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Факти / Україна

Розкрадання в оборонці: Рада доручила ТСК провести розслідування

Верховна Рада надала Тимчасовій слідчій комісії з розслідування фактів розкрадання в армії право розслідувати справу про зловживання у дежконцерні Укроборонпром.

Розкрадання в оборонці: Рада доручила ТСК провести розслідування

Парламент прийняв постанову Про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у ЗМІ про зловживання у Державному концерні Укроборонпром і причетності до цього посадових осіб.

Про це повідомляє УНІАН.

Таке рішення підтримали 229 народних депутатів.

Повноваження, передані ТСК, поширюються на всі правопорушення в оборонній сфері з 2004 по 2017 рр, а також у 2018-2019 роках.

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Нагадаємо, що 25 лютого було опубліковано журналістське розслідування, у якому керівництво Укроборонпрому та одного з членів РНБО звинувачують у мільйонних оборудках зі зброєю.

Пізніше надійшла заява Укроборонпрому про те, що розслідування ЗМІ не що інше, як маніпуляція фактами.

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