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Факти / Україна

Україна підписала протокол з РФ про вилов риби в Азовському морі

У Держрибагентстві повідомили про підписання договору з РФ щодо розподілу квот на вилов риби в Азовському морі.

Рибальське судно

Глава Держрибагентства Ярослав Бєлов заявив, що з Росією підписали протокол, яким поділяються квоти вилову риби в Азовському морі, повідомляє прес-служба Держрибагентства.

Відсутність протоколу про рибальство давало російським силовикам підстави для посилення тиску і затримання риболовних суден України в Азовському морі.

Завдяки цьому Росія отримувала ще один метод для загострення обстановки у регіоні.

– Було вирішено направити протокол для підпису російській стороні для того, щоб українські рибалки змогли й надалі здійснювати вилов водних біоресурсів в Азовському морі в рамках правового поля, – заявив Бєлов.

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У протоколі прописано, що в разі затримання моряків, їх передаватимуть стороні, громадянству якої вони належать.

До слова, міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що Україна готується розірвати угоду з РФ по Азовському морю.

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