Сьогодні українські кораблі практично не перетинають Керченську протоку.

Спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян під час брифінгу заявив, що кораблі України практично не перетинають Керченську протоку, а іноземним судам ніхто не заважає ходити через неї.

За його словами, Росія стала вільніше пропускати іноземні судна, які йдуть в українські порти, завдяки міжнародному тиску.

Він додав, що РФ у 2019 році затримала та оглянула 67 іноземних суден в Азовському морі.

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Через агресії РФ на Азові також планується незабаром оснастити прикордонні пости в регіоні сучасними радіолокаційними комплексами і системами відеоспостереження.

Завдяки ним співробітники прикордонної служби зможуть вести ефективне спостереження за обстановкою на воді і виявляти маленькі цілі на відстані до 12 миль (приблизно 19,3 км).

До слова, в Євросоюзі прийняли новий пакет санкцій проти РФ у зв’язку з її агресією в Азовському морі.