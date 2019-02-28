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Факти / Україна

Євробачення без України: НСТУ визнає свою провину

У НСТУ заявили, що готові взяти на себе провину за ситуацію з Євробаченням.

Євробачення без України: НСТУ визнає свою провину

Про це заявив голова правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія під час прес-конференції.

– Ми беремо на себе провину за ситуацію з Євробаченням і хочемо суспільного діалогу. Ми готові прийняти ще одну порцію хейту під час травневої трансляції через те, що під час трансляції Євробачення буде виступ Росії, хоча НСТУ не має права втручатись в саму трансляцію, – зазначив Аласанія.

Читайте: Відмова України від Євробачення 2019: чи будуть штрафи

Раніше Факти ICTV писали, що Україна може відмовитися від участі на Євробаченні 2020.

Фото: УНІАН.

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