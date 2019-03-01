Для створення можливості швидкісного доступу до мережі інтернет на території міста Києва заплановано будівництво мережі Wi-Fi.

Для цього розпорядженням КМДА передбачено проведення відповідних конкурсів із залучення інвесторів.

За інформацією Департаменту економіки та інвестицій, концепція проекту передбачає побудову інтегрованої мережі для надання мультисервісних послуг шляхом розміщення точок доступу (Wi-Fi) на об’єктах комунальної власності столичної громади – нежитлових будинках, інженерних та інших спорудах, передає прес-служба КМДА.

Замовником будівництва визначено спеціалізоване комунальне підприємство Київтелесервіс. Підготовчі (передінвестиційні) роботи здійснюватиме комунальне підприємство Київське інвестиційне агентство.

Реалізація проекту надасть можливість гостям та мешканцям Києва вільно користуватись швидкісним інтернетом у парках та на вулицях міста, незалежно від мобільних операторів або ж стану рахунку.

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Нагадаємо, що в рамках ініціативи Kyiv Smart City з 2017 року розпочато будівництво мережі Wi-Fi в туристичних місцях столиці. На сьогодні вже на 11 локаціях є безкоштовний доступ до мережі інтернет. Мова йде про Андріївський узвіз, Контрактову, Михайлівську, Софійську та Поштову площі, Майдан Незалежності, парк Шевченка, Золоті Ворота, Палац спорту, Палац Україна і НСК Олімпійський. Точка доступу має назву KyivSmartCity.

Оголошення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора буде опубліковане на офіційному порталі Києва та у друкованому виданні Хрещатик Київ.