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Факти / Україна

Кремль дає півроку: ватажок “ЛНР” Пасічник смертельно хворий

Кремль шукає заміну ватажку бойовиків “ЛНР” Леоніду Пасічнику через його смертельну хворобу.

Кремль дає півроку: ватажок “ЛНР” Пасічник смертельно хворий

Ватажок бойовиків “ЛНР” Леонід Пасічник смертельно хворий.

Кремль дає йому півроку, і шукає нову маріонетку для Луганська.

Таку інформацію повідомляє ЛігаБізнесІнформ, посилаючись на власні джерела.

Серед можливих кандидатів на заміну – знятий раніше Ігор Плотницький чи “міністр закордонних справ ЛНР” Владислав Дейнего.

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З ефіру місцевих телеканалів луганський ватажок справді несподівано зник.

Нагадаємо, Кремль призначив Пасічника після втечі попередника Плотницького.

Фото: БезТабу

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