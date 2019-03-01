Кремль шукає заміну ватажку бойовиків “ЛНР” Леоніду Пасічнику через його смертельну хворобу.
Ватажок бойовиків “ЛНР” Леонід Пасічник смертельно хворий.
Кремль дає йому півроку, і шукає нову маріонетку для Луганська.
Таку інформацію повідомляє ЛігаБізнесІнформ, посилаючись на власні джерела.
Серед можливих кандидатів на заміну – знятий раніше Ігор Плотницький чи “міністр закордонних справ ЛНР” Владислав Дейнего.
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З ефіру місцевих телеканалів луганський ватажок справді несподівано зник.
Нагадаємо, Кремль призначив Пасічника після втечі попередника Плотницького.
Фото: БезТабу
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