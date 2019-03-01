За рік млинці на Масляну 2019, яка розпочнеться 4 березня, подорожчали на 7%, або на 4,8 грн – з 66,8 до 71,6 грн.

Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко підрахував, як подорожчали продукти для приготування млинців за стандартним рецептом: 1 л молока, чотири яйця, 100 г вершкового масла, 500 г борошна, 50 г цукру, 5 г солі та 200 г сметани.

Як змінилися ціни на продукти для млинців на Масляну 2019:

Молоко – 1 літр (зростання на 9% – з 22 до 23,9 грн).

Борошно – 500 г (на 18% – з 4,8 до 5,7 грн).

Сметана – 200 г (на 13% – з 10,2 до 11,5 грн).

Масло вершкове – 100 г (на 11% – з 17,9 до 19,9 грн).

Яйця – 4 штуки (подешевшали на 11% – з 1,1 грн до 9,9 грн).

Цукор – 50 г (ціна знизилася на 12% – з 0,8 до 0,7 грн).

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Фото: Рixabay.com