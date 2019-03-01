Технічна місія МВФ у складі кількох фахівців працюватиме в Україні з 5 по 13 березня.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йост Люнгман, передає УНІАН.

За його словами, експерти Фонду прибудуть до Києва для обговорення подій в економічній сфері і прогресу в напрямку запровадження реформаторських заходів, передбачених програмою stand-by з Україною.

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Нагадаємо, МВФ затвердив нову програму stand-by для України обсягом $3,9 млрд. Україна отримала перший транш за новою програмою в обсязі $1,4 млрд 21 грудня. Отримання ще двох траншів МВФ по $1,3 млрд очікується у травні і листопаді 2019 року.