У Київській міській державній адміністрації відбулася зустріч із представниками ініціативних груп киян, які виступають проти проблемних будівництв.

Із оприлюдненого переліку у 53 об’єктах більшість документів отримані до 2014 року. По левовій частці об’єктів Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю столиці протягом минулого та позаминулого року провів перевірки, у результаті яких скасовані або містобудівні умови та обмеження, або документи на будівництво, передає прес-служба КМДА.

Це і будівництво на Василя Порика, 18; на Андріївському узвозі, 14-16; на вул. Цимбалів яр, 35; на вул. Мирній, 2/1; на просп. Перемоги, 138 та на Вознесенському узвозі, 28-30.

За низкою об’єктів підготовлено та частково прийнято рішення Київради про розірвання договорів оренди земельних ділянок. Зокрема, на Андріївському узвозі, 14-16; на вул. Ревуцького, 8 на Осокорках; на вул. Цимбалів яр, а також на Вільшанській, 2-6.

Це говорить про системну роботу міської влади у частині протидії незаконним будівництвам.

Більше того, сьогодні для спілкування із киянами залучені представники 6 департаментів КМДА та профільні заступники голови.

– На превеликий жаль, частині учасників не була цікава конструктивна робота над вирішенням ситуації навколо проблемних будівництв, натомість цікавішим стало відпрацювання замовлення та спроба політизації конфліктів, – зазначив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Він додав, що також є низка об’єктів, щодо яких міську владу намагаються втягнути у приватноправові конфлікти та спроби монетизації протесту. Наприклад, до кінотеатрів Кінопанорама та Україна міська влада стосунку не має.

За результатами зустрічі надані доручення структурним підрозділам КМДА провести низку додаткових перевірок, за результатами яких будуть вжиті дієві кроки для припинення виявлених порушень.

Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) провести (завершити) позапланові перевірки та вжити заходи реагування стосовно об’єктів будівництва за адресами:

перетин Оболонського проспекту і вул. Маршала Малиновського у Оболонському районі м. Києва;

вул. Квітки Цісик, 64 (перетин вул. Гамарника, 64 та вул. Селянської) у Оболонському районі м. Києва;

вул. Василя Порика, 18 у Подільському районі м. Києва;

вул. Русанівська набережна, 3-А (фактична – Русанівська набережна, 3) у Дніпровському районі м. Києва;

вул. Героїв Оборони, 8 у Голосіївському районі м. Києва;

вул. Костанайська, 7 у Голосіївському районі м. Києва;

вул. Цимбалів Яр, 35 у Голосіївському районі м. Києва;

пров. Микільський (Січневий), 7 у Печерському районі м. Києва;

вул. Столєтова, 50-50-А, 52 у Голосіївському районі м. Києва;

вул. Мирна, 2/1 у Шевченківському районі м. Києва;

вул. Михайла Максимовича, 32, 34 у Солом’янському та Голосіївському районах м. Києва;

вул. Перспективна, 7-А у Печерському районі м. Києва;

просп. Героїв Сталінграда, 45, 45-А в Оболонському районі м. Києва;

просп. Броварський (ТОВ Галеон) у Дніпровському районі м. Києва.

Звернутися до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві щодо проведення (завершення) позапланових перевірок стосовно об’єктів будівництва за адресами:

вул. Жилянська, 68 у Голосіївському районі м. Києва;

ж/м Теремки-2 (ТМО Ліко-Холдінг) (у межах вулиць Касіяна, Маршала Конєва, Ломоносова, Маршала Якубовського) у Голосіївському районі м. Києва;

вул. Старонаводницька, 2-20 у Печерському районі м. Києва;

вул. Столєтова, 50-50-А, 52 у Голосіївському районі м. Києва;

вул. Перспективна, 7-А у Печерському районі м. Києва;

вул. Мечникова, 11-А у Печерському районі м. Києва;

перетин вул. Львівської та вул. Живописної у Святошинському районі м. Києва;

вул. Добробутна, 1 у Солом’янському районі м. Києва.

Звернутися до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві щодо проведення (завершення) перевірок містобудівних умов та обмежень для проектування будівництва стосовно об’єктів будівництва за адресами:

вул. Василя Порика, 18 у Подільському районі м. Києва;

вул. Олеся Гончара, 55-Б у Шевченківському районі м. Києва;

вул. Андріївський узвіз, 14-16 у Подільському районі м. Києва

ж/м Осокорки-Центральні (1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва;

ж/м Теремки-2 (ТМО Ліко-Холдінг) (у межах вулиць Касіяна, Маршала Конєва, Ломоносова, Маршала Якубовського) у Голосіївському районі м. Києва;

вул. Генерала Жмаченка, 26 у Дніпровському районі м. Києва;

вул. Мечникова, 11-А у Печерському районі м. Києва;

вул. Августина Волошина, 32-А у Солом’янському районі м. Києва;

перетин вул. Львівської та вул. Живописної у Святошинському районі м. Києва;

вул. Добробутна, 1 у Солом’янському районі м. Києва.

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вирішити питання касаційного оскарження судових рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок за адресами:

вул. Жилянська, 96-А у Голосіївському районі м. Києва;

вул. Цимбалів Яр, 31 у Голосіївському районі м. Києва;

просп. Перемоги, 138 (МакДональдз) у Святошинському районі м. Києва.

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) провести перевірку використання земельних ділянок за адресами та сплати орендної плати:

Совські ставки у Голосіївському районі м. Києва;

вул. Августина Волошина, 32-А у Солом’янському районі м. Києва;

вул. Героїв Оборони, 8 у Голосіївському районі м. Києва;

вул. Вишгородська, 47-Ж у Подільському районі м. Києва;

вул. Цимбалів Яр, 35 у Голосіївському районі м. Києва;

пров. Лабораторний, 7 у Печерському районі м. Києва;

вул. Перспективна, 7-А у Печерському районі м. Києва;

урочище Горбачиха у Дніпровському районі м. Києва;

вул. Хрещатик, 23-Б у Печерському районі м. Києва;

вул. Бульварно-Кудрявська, 15-А у Шевченківському районі м. Києва;

вул. Генерала Жмаченка, 20 у Дніпровському районі м. Києва;

вул. Дегтярівська, 25-А у Шевченківському районі м. Києва.

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати проекти рішень Київської міської ради про розірвання договорів оренди земельних ділянок за адресами:

вул. Василя Порика, 18 у Подільському районі м. Києва;

ж/м Теремки-2 (ТМО Ліко-Холдінг) (в межах вулиць Касіяна, Маршала Конєва, Ломоносова, Маршала Якубовського) у Голосіївському районі м. Києва;

ж/м Воздвиженка (перетин вул. Кожум’яцька, вул. Дегтярна та вул. Гончарна) у Подільському районі м. Києва;

вул. Вільшанська, 2-6 у Печерському районі м. Києва;

вул. Райдужна, 65 (фактична – вул. Райдужна) у Дніпровському районі м. Києва.

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Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) провести перевірки дотримання вимог пам’яткоохоронного законодавства та у разі виявлення порушень вжити заходів реагування щодо об’єктів будівництва за адресами:

вул. Русанівська набережна, 3-А (фактична – Русанівська набережна, 3) у Дніпровському районі м. Києва;

вул. Олеся Гончара, 55-Б у Шевченківському районі м. Києва;

вул. Андріївський узвіз, 14-16 у Подільському районі м. Києва;

вул. Вишгородська, 47-Ж у Подільському районі м. Києва;

вул. Костанайська, 7 у Голосіївському районі м. Києва;

ж/м Воздвиженка (перетин вул. Кожум’яцька, вул. Дегтярна та вул. Гончарна) у Подільському районі м. Києва;

вул. Микільсько-Слобідська, 7-9 у Дніпровському районі м. Києва;

вул. Михайла Грушевського, 4 літ. Б у Печерському районі м. Києва.

Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) провести перевірки дотримання вимог законодавства у галузі охорони природних ресурсів та у разі виявлення порушень вжити заходів реагування щодо об’єктів будівництва за адресами:

вул. Квітки Цісик, 34, 36 у Оболонському районі м. Києва;

Совські ставки у Голосіївському районі м. Києва;

ж/м Осокорки-Центральні (1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва;

вул. Русанівська набережна, 3-А (фактична – Русанівська набережна, 3) у Дніпровському районі м. Києва;

вул. Вишгородська, 47-Ж у Подільському районі м. Києва;

перетин вул. Іллі Еренбурга та вул. Жилянської у Голосіївському районі м. Києва.

До слова, у Києві на вулиці Ярославській прибрали незаконну зовнішню рекламу.