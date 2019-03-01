5 березня в Державному архіві Київської області відбудеться музейно-архівний проект Історична Київщина – заповітна земля Кобзаря, присвячена 205-річчю з дня народження Тараса Шевченка.

В рамках документально-мистецької програми вперше будуть представлені унікальні програми дослідження – джерельні комплекси ХІХ століття, що відображають генеалогію родини Тараса Шевченка, його особисте життя та творчий шлях. Гостям виставки буде представлено історичні архівні документи, найбільша в Київській області колекція стародавніх Кобзарів, предмети, пов‘язані з іменем Шевченка із затоплених сіл Київщини, а також мистецькі твори, друковані видання та музейні експонати. Частини своїх приватних колекцій покажуть Василь Михальчук, Дмитро Піркл, Зоя Ружин та Інна Бессалова.

Організатори: Київська обласна державна адміністрація, Державний архів Київської області, Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України, Центральний державний історичний архів України, Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва України, Центральний державний кінофотофоноархів України ім.Пшеничного, Яготинський історичний музей, Вишгородський історико-культурний заповідник.

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Відкриття імпрези відбудеться 5 березня о 16.00 у виставковій залі Державного архіву Київської області (Київ, вулиця Юрія Іллєнка, 40). Ознайомитися з експонатами, виставленими в архіві, охочі зможуть до 29 березня 2019 року.

На заході будуть присутні представники КОДА, вчені та історики, а також Надзвичайні та Повноважні посли іноземних держав в Україні.

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