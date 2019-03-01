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Факти / Україна

Незаконне збагачення: 30 нардепів могли стати фігурантами справ

Глава САП Назар Холодницький не згоден з рішенням КС про те, що скасована стаття позбавляє фігурантів справ права на презумпцію невинуватості.

Незаконне збагачення: 30 нардепів могли стати фігурантами справ

Незаконним збагаченням близько 30 нардепів могли зацікавитися прокурори та детективи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Антикорупційного бюро, що тепер стало неможливим через скасування Конституційним судом відповідної статті КК України.

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі українського телеканалу, передає Громадське.

Він повідомив, що загалом САП та НАБУ займалися 106 провадженнями за статтею про незаконне збагачення, серед яких 65 справ розслідувалися, 37 – було закрито, щодо 4 справ уже було направлено до суду обвинувальні акти.

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Холодницький підкреслив, що не згоден з рішенням КС про те, що скасована стаття позбавляє фігурантів справ права на презумпцію невинуватості.

Як відомо, Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, за якою притягували до відповідальності за незаконне збагачення.

На наступний день президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради новий законопроект про покарання за незаконне збагачення.

Фото: orestligetka

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