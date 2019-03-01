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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 1 березня (КАРТА)

1 березня в більшості регіонів України вночі очікуються морози, місцями пройдуть дощі та мокрий сніг.

Погода в Україні на сьогодні, 1 березня (КАРТА)

На сході пройдуть дощі і мокрий сніг, температура вночі до -4°, вдень до +5°.

Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -1°, вдень до +8°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -7°, вдень до +8°.

У північних областях пройде мокрий сніг, температура вночі до -5°, вдень до +3°.

У центрі практично без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +5°.

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У Києві температура повітря вдень буде +3°, ввечері – до 0°.

До слова, погода у вихідні в Україні принесе перепади температури.

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