Українського політв’язня Олега Сенцова в російській колонії 1 березня відвідала адвокат Ольга Дінзе.

Олег Сенцов зараз почувається нормально і досить сильно погладшав, розповіла Дінзе у коментарі Крим. Реалії.

– Як він пояснив, зараз він добре харчується і займається спортом. Час він приділяє собі і творчості, – розповіла адвокат.

За її словами, Сенцов постійно в роботі: “вони півдня ходять строєм, півдня займаються спортом і творчістю”.

Дінзе також сказала, що він перебуває у казармі на 50-60 осіб.

До слова, Олег Сенцов наприкінці 2018 року закінчив новий роман і написав про це у листі представнику України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірині Геращенко.

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Нагадаємо, що 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити українських політв’язнів, яких утримують у російських в’язницях. Він продовжував голодування 145 днів. За цей час він схуд на 12 кг, а його здоров’я сильно похитнулося: у Сенцова констатували пошкодження серця, нирок і печінки.

Фото: Save Oleg Sentsov