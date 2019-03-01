В Євросоюзі висловили надію, що в Україні проведуть належне розслідування в зв’язку з інформацією про розкрадання в оборонному секторі.

Євросоюз очікує, що Україна проведе розслідування у зв’язку з інформацією про розкрадання в оборонному секторі і продовжуватиме боротьбу з корупцією, повідомляє Інтерфакс-Україна.

ЄС вважає, що українська влада проведе розслідування, орієнтуючись на інформацію щодо можливих випадків корупції та притягне винних до відповідальності.

У Брюсселі додали, що Україна провела багато важливих реформ, однак на неї чекає ще багато роботи, в тому числі у боротьбі з корупцією.

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До слова, Верховна Рада прийняла рішення, завдяки якому Тимчасова слідча комісія зможе провести розслідування щодо інформації про розкрадання в Укроборонпромі.