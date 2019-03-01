У людей за 50 років, які дивляться телевізор щодня більше 3,5 годин, можуть початися проблеми з мовною пам’яттю.

Погіршення когнітивних здібностей і втрата словесної пам’яті – до таких наслідків у людей старше 50 років призводить регулярний і тривалий перегляд телевізора.

До такого висновку дійшли вчені з Університетського коледжу Лондона, пише Scientific Reports.

Дослідники обрали для експерименту 3600 людей, які раніше не страждали на деменцію або схожі проблеми.

Протягом 6 років, які за ними спостерігали, у людей, які дивилися телевізор більше 3,5 годин в день, почали проявлятися явні проблеми з мовною пам’яттю.

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– Лабораторні експерименти показали, що при перегляді телепередач мозок більш “пильний”, але менш сконцентрований, – пояснив вчені Ендрю Степто.

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