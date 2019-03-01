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Україна може втратити безвіз через скасування статті про незаконне збагачення

Україна може втратити безвізовий режим з Євросоюзом через скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Ця дія є порушенням міжнародних зобов’язань.

Україна може втратити безвіз через скасування статті про незаконне збагачення

Україна може втратити безвізовий режим з Євросоюзом через скасування статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Ця дія є порушенням міжнародних зобов’язань, заявили в міжнародній організація по боротьбі з корупцією Transparency International.

В організації зазначили, що стаття 368-2 КК України покладала тягар доведення невинуватості на бік обвинувачення, а не на підозрюваного.

Також у Transparency International підкреслили, що уряд України має взяти відповідальність за справи про незаконне збагачення, які будуть закриті через рішення суду.

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Голова правління організації Делія Рубіо заявила, що якщо з даного питання не буде знайдене рішення, то є ймовірність заморозки безвіза з Євросоюзом і надання фінансової допомоги від МВФ.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, за якою притягували до відповідальності за незаконне збагачення.

На наступний день президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради новий законопроект про покарання за незаконне збагачення.

Фото: dreamstime

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