Україна взяла у Deutsche Bank кредит на суму €529 під невикористану частину гарантії Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, група Світового банку).

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Кредит Україна отримала двома траншами: транш А – в розмірі €240 млн з терміном погашення чотири роки і транш В – у розмірі €289 млн з терміном погашення 10 років.

Таким чином по кредиту була використана друга частина гарантії в сумі $375 млн в євровому еквіваленті із загальної суми гарантії Світового банку в розмірі $750 млн.

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Нагадаємо, СБ у грудні 2018 року схвалив надання Україні гарантій в розмірі $750 млн в якості підтримки державної політики. У тому ж місяці Україна залучила у Deutsche Bank кредит на €349,3 млн.

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