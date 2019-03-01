Олександр Вілкул поділився своєю думкою про економіку України на зустрічі з робітниками заводу Харкова.

Олександр Вілкул відвідав оборонне підприємство Харківський машинобудівний завод ФЕД.

– Я за позаблоковий статус. Ми створимо в Україні сильну професійну армію, оснащену останніми новинками військової техніки. Дамо замовлення українському військово-промисловому комплексу. Підтримаємо вітчизняне машинобудування, вітчизняні високоємні, наукомісткі галузі. Створимо тут робочі місця з високою заробітною платою, а не купуватимемо мотлох по всьому світу. Самі будемо експортувати і заробляти на високотехнологічній продукції, яку будемо виробляти в Україні , – сказав Олександр Вілкул, кандидат в президенти від Опозиційного Блоку під час зустрічі з робітниками Харківського заводу ФЕД.

Він зазначив, що відкрито виступає проти планів уряду закуповувати за величезні гроші з держбюджету озброєння за кордоном.

– Треба підвищувати рівень вітчизняного ВПК, забезпечувати роботою і зарплатою українських робітників і вчених, а не робити все це для іноземців. Більш того, рівень кваліфікації наших машинобудівників дозволяє робити високоякісну сучасну військову техніку та успішно продавати її за кордоном, – сказав політик.

Опозиціонер наголосив, що за останні десятиліття у світі саме машинобудування є локомотивом економічного зростання, від нього залежить технічний стан інших сфер економіки, а отже – добробут населення.

В середньому, одне робоче місце в машинобудуванні забезпечує 8-10 робочих місць в суміжних галузях. На початок 2010-х років в Німеччині і Японії на машинобудування припадало понад 50% промисловості, в Китаї – понад 30%. В Україні, з 2013 року частка машинобудування в промисловій структурі знизилася з 8,6% до 6,4%.

– Непрофесіоналізм влади знищує машинобудування як «локомотив» промислового розвитку країни. Україна перетворюється на цвинтар заводів, у відсталу аграрну країну з бідними людьми, кількість яких постійно зменшується , – сказав Вілкул.

Після 2014 року машинобудування в Україні переживає кризу, пов’язану з зупинкою програм модернізації виробництва та масовим виїздом кваліфікованих працівників на заробітки за кордон.

– Наше підприємство працює в галузі авіації. За останні три роки в Україні не випущено жодного літака. Про що тут можна говорити? На сьогоднішній день зарубіжні ринки, виключаючи традиційний російський, є нашими основними джерелами доходу. На жаль, внутрішній ринок дуже сильно впав. Тому нові ринки, які ми для себе відкрили – ринок Південної Кореї, Франції, Європи, Чехії, Канади, дозволяють сьогодні впевнено стояти економічно, – сказав голова правління АТ ФЕД Віктор Попов.

Олександр Вілкул – пройшов шлях від робочої спеціальності до одного з керівників держави. Як представник промисловості він як ніхто знає проблеми виробничників.

Для подолання кризи в промисловості Вілкул розробив і подав до Верховної Ради низку законопроектів “Нова індустріалізація”. Мета цих пропозицій – відновлення промисловості, високотехнологічний і економічний розвиток країни. Однак влада блокує ці ініціативи.

Серед законопроектів, поданих до Верховної Ради: №2195а – Про внесення змін до Митного кодексу України; №2557а – Про Українськмй державний банк розвитку; №6201 – Про внесення змін до Податкового кодексу України; №6338 – Про деякі питання списання та реструктуризації заборгованості підприємств літакобудівної промисловості, суднобудівної промисловості та космічної галузі перед бюджетами та соціальними фондами і забезпечення їх фінансового оздоровлення; №9472 – Про мораторій на проведення перевірок підприємців контролюючими органами; №4279 – Про внесення змін до закону України “Про зайнятість населення” та інші.

Нагадаємо, що раніше українські шахтарі підтримали кандидата у президенти Олександра Вілкула.