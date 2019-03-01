До України фрукти з інших країн частіш за все привозять недостиглими. У чому ж секрет? Виявляється, у спеціальній камері, до якої вони потрапляють. Декілька годин у цій камері замінюють 2 тижні під сонцем. Експортери кажуть: нічого шкідливого у цих фруктах немає. Натомість лікарі впевнені – немає нічого і корисного.

Зараз в магазинах більшість фруктів та овочів – не українські. А завезені з-за кордону. Турецькі помідори, польські яблука, китайський часник. Вони дешевші за українські. Вітчизняним виробникам конкурувати з Китаєм чи Туреччиною вкрай важко.

Купуємо на ринку три види помідорів: українські, турецькі та невідомого походження. Відносимо їх досвідченому кухарю. Виявилося, що томати з Туреччини кухар взагалі ледь впізнав у цьому зразку. Помідор невідомого походження запідозрили у тому, що його чимось накачали, а також від нього тхнуло підвалом. А ось вітчизняний зразок, за словами кухаря, спокійно можна вживати. От тільки коштують українські помідори в рази дорожче за імпортні.

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А яка ж ситуація з фруктами? Вже кінець лютого, а вони виглядають – немов тільки з гілки зірвали. Як таке може бути? Завдяки спеціальному хімікату дефінілу, який дозволяє фрукти зберігати довше.

Як же від нього вберегтися? Якщо захотілося з’їсти яблучко, перед вживанням спочатку його роздивіться. Якщо шкірка слизька, значить обробили хімією. Такі яблука необхідно мити з милом. Порада від фахівців – звертати увагу на ціну. Занадто дешеве не купувати. А ще краще – дочекатися літа, коли фрукти та овочі з’являються вже в садах та на городах.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як обрати овочі та фрукти і не отруїтися хімікатами.