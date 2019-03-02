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Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону

В Одесі гучно відзначили 87-й день народження області. Уже другий рік поспіль свято пройшло у форматі ярмарку Скарби Одещини.

Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону

Особливістю народних гулянь стали стилізовані дворики під кожен район області. Там кожен з 26 районів представив свої звичаї, костюми, страви і вироби.

– Я радий, що святкування Дня області стало справжньою традицією. Цей ярмарок ми назвали Скарби Одещини, тому що нам дійсно є чим пишатися. І найбільший скарб Одеської області – це люди. Саме вони роблять нашу область такою унікальною!

Сьогодні на святі неймовірна атмосфера. І в цьому теж фішка нашої області – ми вміємо і працювати, і добре відпочивати, – привітав гостей на відкритті ярмарку губернатор Одеської області Максим Степанов.

У деяких двориках навіть проводили майстер-класи господинь з приготування мамалиги, юшки, шурпи, міліни, каварми. Ними гостей пригощали безкоштовно.

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Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону / 4 фотографии

За словами Степанова, в кожному районі є своя родзинка, тому що всього в області проживає понад 130 національностей.

У цьому році на ярмарку додалося більше локацій для дітей та майстер-класів.

Для них організували розпис хною, аквагрим, плетіння кіс, макіяж, виготовлення виробів з гіпсу, в’язання морських вузлів. Крім того, працював контактний зоопарк, зона розваг з конкурсами та аніматорами, стрілецький тир, виставка-продаж handmade-товарів. А ще відвідувачі ярмарку вчилися виготовляти глиняні іграшки, валяти з вовни, плести бісером, а Савранський район вчив усіх плести віники.

Окремо на ярмарку працювали відомі одеські ресторатори, а на сцені до вечора виступали місцеві групи Premier Project, DukeTime, Джем бенд, Фелікс Шиндер і кооператив Гроші вперед і фольклорні ансамблі.

Читайте: Степанов не дав Одеській облраді зупинити виплати малозабезпеченим

Нагадаємо, святкування річниці створення області в форматі ярмарку в 2018 році ініціював голова Одеської ОДА Максим Степанов.

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