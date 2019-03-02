2 березня в Україні без опадів, лише у східних та Сумській областях, вночі і в Карпатському регіоні місцями невеликий сніг.
Прогноз погоди на сьогодні, 2 березня, публікує Укргідрометцентр.
В Україні очікується суха погода. У східних та Сумській областях, вночі та в Карпатському регіоні місцями невеликий сніг.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
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Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
На Закарпатті та крайньому півдні вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.
У Києві очікується сонячна погода без опадів, температура повітря від 1° морозу до 1° тепла.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на весну.
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