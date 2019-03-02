Металургія є однією з пріоритетних галузей для економіки України, яка покликана вирішити одне з головних завдань – боротьбу з бідністю.

Металургія є однією з пріоритетних галузей для економіки України, яка покликана вирішити одне з головних завдань – боротьбу з бідністю, заявив президент України Петро Порошенко, відкриваючи новий цех на Маріупольському металургійному заводі Ілліч-Сталь в Маріуполі.

– Боротьба з бідністю – це наш другий фронт, – сказав президент.

Порошенко зазначив, що на металургійних підприємствах зростає середня заробітна плата, і на заводі у Маріуполі вона становить близько 18 тис. грн.

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Підвищення зарплати сприяє тому, що українці повертаються з металургійних заводів Словаччини в Україну.

– Металургія є однією з ключових галузей, поряд з АПК, інфраструктурою і туризмом, в яких Україна може бути світовим лідером, – підкреслив глава держави.





















Україна може стати світовим лідером у галузі металургії – Порошенко / 5 фотографий

До слова, Порошенко доручив підвищити доплати військовим на передовій з 1 квітня.

Фото: president.gov.ua