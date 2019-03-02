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Факти / Україна

ЄС виділить €50 млн на безпеку на Азові

Спеціальний проект Євросоюзу передбачає виділення €50 млн на підтримку  безпеки на Азовському морі через російську агресію.

ЄС виділить €50 млн на безпеку на Азові

Про це президент Петро Порошенко заявив на засіданні Ради регіонального розвитку в Одесі, повідомляє АП.

За його словами, ці кошти ЄС спрямовує на Азовське узбережжя – на підтримку Маріуполя та Бердянська.

Читайте: Агресія РФ у Керченській протоці: США виділять ВМС України $10 млн

Нагадаємо, рада міністрів закордонних справ країн ЄС ухвалила азовський пакет санкцій проти РФ. А сенатори США запропонували ввести санкції проти 24 співробітників ФСБ через арешт 24 українських моряків.

Фото: Dreamstime

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