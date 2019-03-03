Сьогодні на Донбасі бойовики застосували заборонену мінськими домовленостями зброю. У результаті був поранений український військовий.
Бойовики вісім разів обстріляли позиції наших військових на Донбасі.
Про це повідомляє прес-служба ООС.
У районі населених пунктів Водяне і Гнутове сепаратисти стріляли з мінометів калібру 120 і 82 мм і мінометів калібру 82 мм.
Під вогнем опинилися Новозванівка, Новоолександрівка і Золоте-4. Там бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети.
У районі населеного пункту Кримське ворог стріляв з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
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До речі, військові підрозділу Об’єднаних сил збили сьогодні на Донбасі російський беспілотник типу Елерон.
Фото: Міністерство оборони України
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