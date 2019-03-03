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Факти / Україна

На Україну насувається шторм

У понеділок по Україні очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

погода в Украине

Штормове попередження оголошено у всіх областях України.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

По Києву завтра пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25 м/с.

У КМДА також попередили про небезпеку та дали декілька рекомендацій:

  • всі вікна будинків щільно закрити;
  • тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, не паркуйте поруч з ними автотранспорт.

Читайте: Погода на 8 березня в Україні (КАРТА)

До речі, раніше синоптики дали прогноз погоди на березень і розповіли, чи чекати тепла у перший місяць весни.

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