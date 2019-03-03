ЦВК витратить 166,36 млн грн на друк виборчих бюлетенів. Договір підписали з держпідприємством Поліграфічний комбінат Україна.
Інформація про друк виборчих бюлетенів за 166,36 млн грн з’явилася на сайті ProZorro.
Замовлення отримав Поліграфічний комбінат Україна після переговорів з посиланням на закон Про вибори Президента України.
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Закон передбачає, що бюлетені – це документами суворої звітності, які містять ступені захисту.
Раніше Факти ICTV писали, що онлайн-голосування на виборах в Україні необхідно впроваджувати через 5-10 років.
Фото: Dreamstime.com
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