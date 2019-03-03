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Факти / Україна

Скільки ЦВК витратить на друк виборчих бюлетенів

ЦВК витратить 166,36 млн грн на друк виборчих бюлетенів. Договір підписали з держпідприємством Поліграфічний комбінат Україна.

Скільки ЦВК витратить на друк виборчих бюлетенів

Інформація про друк виборчих бюлетенів за 166,36 млн грн з’явилася на сайті ProZorro.

Замовлення отримав Поліграфічний комбінат Україна після переговорів з посиланням на закон Про вибори Президента України.

Читайте: Від 158 тис. грн: скільки заробляють члени ЦВК перед виборами

Закон передбачає, що бюлетені  це документами суворої звітності, які містять ступені захисту.

Раніше Факти ICTV писали, що онлайн-голосування на виборах в Україні необхідно впроваджувати через 5-10 років.

Фото: Dreamstime.com

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