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Факти / Україна

З порушенням норм і правил! За що затримали архієпископа ПЦУ у Криму

Архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту, якого затримали російські силовики у Сімферополі, висунули абсурдні звинувачення – нібито від вкрав у власному храмі церковні речі, а потім нецензурно лаявся у публічному місці.

З порушенням норм і правил! За що затримали архієпископа ПЦУ у Криму

Митрополит Епіфаній закликав окупаційну владу негайно звільнити Климента, наголошуючи на абсурдності звинувачень.

– Ми обурені безпідставним затриманням архієпископа Клімента російською поліцією сьогодні вдень у Сімферополі. Йому висувають абсурдні звинувачення – нібито від вкрав у власному храмі церковні речі, а потім нецензурно лаявся у публічному місці. Привід до затримання явно надуманий, – зазначив він.

Однак, не зважаючи на абсурдність звинувачень, Кліменту загрожує арешт сроком 15 діб.

– Закликаю російську поліцію негайно звільнити нашого архієрея, архієпископа Клімента, припинити знущання над ним і над здоровим глуздом! – підкреслив Епіфаній.

При цьому Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що наразі архієпископ перебуває у Київському районному відділку поліції міста Сімферополя, розглядається рішення щодо складання протоколу. Також, з’ясовується, чи буде з цієї справи суд.

– Мені зателефонувала Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова. Вона повідомила, що у діях затриманного архієпископа Климента не виявлено жодних порушень. Тому о 20.00 за Київським часом його мають відпустити. Чекаємо, – написала вона.

Сам Климент повідомив у коментарі телефоном журналістам 24 Каналу:

– Спочатку так звані поліцейські попросили надати їм документи та відкрити дипломат, щоб вони подивилися, що в ньому є. Після цього мені сказали, щоб я пройшов в чергову частину на автовокзалі. Вони викликали “наряди поліції”.

Там мене протримали чотири з порушенням усіх норм та правил, бо за три години мені мали пред’явити звинувачення.

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Нагадаємо, що сьогодні російські силовики затримали архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Клімента.

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