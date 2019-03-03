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Факти / Україна

Затриманого у Криму архієпископа ПЦУ Климента відпустили

Архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента, якого сьогодні затримали в окупованому Криму, відпустили.

Затриманого у Криму архієпископа ПЦУ Климента відпустили

Про те, що Климента відпустили з Київського районного відділку поліції міста Сімферополя повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– Сподіваюся, що тепер він без перешкод доїде до ростовського СІЗО, щоб відвідати українського політв’язня Павла Гриба, написала вона.

Читайте: В окупованому Криму затримали архієпископа ПЦУ

Нагадаємо, що Климент розповів деталі свого затримання та наголосив на порушенні своїх прав. Також раніше повідомлялося, за що був затриманий архієпископ ПЦУ.

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